Romano Prodi Anche se non sono ancora disponibili i dati precisi sul documento di Economia e Finanza varato dal governo, abbiamo tuttavia indicazioni sufficienti per vedere in quale direzione questa manovra ci porta.La prima osservazione riguarda ovviamente la dimensione del deficit. Il 2,4% annunciato (che probabilmente sarà ulteriormente aumentato dalle discussioni parlamentari) non è certo tranquillizzante per i mercati internazionali. Non perché esistano limiti sacri al livello del deficit ma perché esso contiene il chiaro segnale che...