CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Romano Prodi Anche se non abbiamo ancora gli elementi necessari per valutarne le conclusioni, e ancora meno per prevedere quali frutti potranno nascerne, penso che la missione in Cina del Ministro dell'Economia sia stata opportuna. Una missione opportuna perché tutta l'economia del mondo è in subbuglio ed è quindi bene conoscere le strategie dei nostri partner economici e fare loro sapere quali sono le intenzioni del governo italiano. Certo la grande confusione che governa oggi il cielo va ben oltre i confini del nostro paese e sembra...