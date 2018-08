CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Romano ProdiAnche se ispirate dalle migliori motivazioni, è assai raro che le sanzioni economiche imposte ad un paese operino nella giusta direzione. Quasi sempre, invece di colpire i dittatori o gli oppressori, finiscono con il gravare sulla parte di popolazione più debole e indifesa. I governanti, infatti, possono addossare la responsabilità del peggioramento dell'economia non ai propri errori ma alla malvagità di coloro che hanno imposto le sanzioni. In ogni caso, dato che non tutti i paesi obbediscono e alcuni continuano a commerciare...