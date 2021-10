Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Romano ProdiAnche se i complicati negoziati per la formazione del governo tedesco lasciano un filo di incertezza sui futuri svolgimenti del NextGenerationEU, è tuttavia certo che la politica economica europea ha compiuto un passo in avanti che avrà comunque una grande portata positiva per il futuro dell'Unione.Il mutamento della politica tedesca è certamente dovuto alla pressione di Francia,Italia e Spagna, che si è sommato ad eventi non...