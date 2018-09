CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ROMA Potrebbe essere anticipata al massimo di qualche giorno la presentazione del Documento di economia e finanza (Def) la cui scadenza è fissata al 27 settembre. L'idea di accelerare i tempi è sostenuta da più parti anche all'esterno della maggioranza (ad esempio da Forza Italia con Brunetta) ma si scontra con alcuni nodi tecnici. È infatti in agenda per venerdì 21 settembre la pubblicazione da parte dell'Istat dei conti economici nazionali 2017, da inglobare nella nota di aggiornamento al Def che a questo punto vedrà luce non prima di...