ROMA Il processo a Virginia Raggi inizierà il 21 giugno prossimo. Il tribunale di Roma ha accolto la richiesta della sindaca di Roma di accedere al giudizio immediato nell'ambito dell'inchiesta che la vede accusata di falso in relazione alla nomina di Renato Marra, fratello dell'ex capo del personale capitolino Raffaele, alla guida della direzione turismo.Dunque la vicenda giudiziaria di Raggi non si intreccerà con la campagna elettorale e la sindaca evita i riflettori dell'udienza gip prevista per il 9 gennaio che dovrà invece decidere il...