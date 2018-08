CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ROMA Francesco D'Uva, lei è capogruppo alla Camera dei 5Stelle e firmatario del disegno di legge per intervenire sulle pensioni d'oro. Di Maio ha detto che verrà «calendarizzato a settembre». Riguarderà, secondo il vice premier, sia ex manager di Stato, grandi pensionati che da 4 mila euro in su non hanno versato i contributi e prendono pensioni anche di 20 mila euro al mese, sia i sindacalisti». Quale sarà la platea interessata? «Intanto, aggiungo che questo provvedimento riguarderà anche gli organi costituzionali e gli organi a...