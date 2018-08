Roma, chiude il ponte in via della Scafa Ai controlli sono emerse «forti criticità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOROMA Nella Capitale chiude il primo ponte. È quello di via della Scafa che collega Roma con Fiumicino e di conseguenza con l'aeroporto della città. La doccia fredda in Comune è arrivata poco prima delle 19 quando con un'ordinanza trasmessa via pec, l'Astral ha ufficializzato la chiusura temporanea del Ponte della Scafa per «accertamenti e verifiche». Dopo la tragedia di Genova, scatta a Roma il primo provvedimento di chiusura di un ponte per motivi di sicurezza. Nel documento che l'Astral (Azienda strade Lazio spa) ha...