Rogo nella notte: brucia il chiosco-ristoro Après-ski

LA PAURABELLUNO Ieri notte in Nevegal in tanti hanno sentito quello strano odore di bruciato, ma nessuno si è accorto subito che il chiosco ristoro in piazza era in fiamme. È stata una donna che si trovava a passare in auto nel piazzale, a dare l'allarme. Era circa l'una di notte e stava bruciando l'Après-ski. Sul posto sono arrivate diverse squadre dei vigili del fuoco, ma il rogo era già esteso, e non hanno potuto salvare il locale, posizionato alla fine della pista Coca. Si sviluppa tra una casetta in legno e un prefabbricato con bar e...