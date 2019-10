Rogo alla Snua, allarme ambientale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Un incendio sviluppatosi alle 3 di sabato notte alla Snua, nella zona industriale di Aviano, ha provocato una nube di fumo che ha attraversato i territori dei comuni di Roveredo, Aviano, Porcia e Fontanafredda. I sindaci hanno invitato i cittadini a non consumare frutta e verdura dell'orto, a tenere chiuse le finestre e a non fare attività all'aperto. Sospese ieri anche alcune attività sportive a Roveredo e Fontanafredda. In poche ore sono bruciati tremila quintali di materiale non riciclabile, accatastato all'esterno di un capannone di...