Rogo al Diporto, distrutte 3 barche

L'INCENDIO

VENEZIA Le fiamme che si propagano, rapidissime, nel capannone e distruggono tre barche. Tra queste, quella dove dormiva il figlio del proprietario, che si è svegliato giusto in tempo per riuscire a mettersi in salvo. Poteva finire in tragedia l'incendio scoppiato nella notte al Diporto velico veneziano di Sant'Elena. I vigili del fuoco, che hanno impiegato oltre quattro ore per domare il fuoco, al momento non si sbilanciano sulle possibili cause. E in attesa degli accertamenti tecnici che dovranno rilevare, o escludere, la presenza di acceleranti, tutte le piste restano aperte, anche quella dolosa.

L'ALLARME & LE IPOTESI

Tutto è cominciato attorno alle 4 di notte. Ad accorgersi del rogo sono stati in tanti. Un uomo che a bordo della sua barca passava davanti al Diporto e ha notato fumo e fiamme. Lo stesso giovane che dormiva nell'imbarcazione all'interno del capannone e ha dato l'allarme. Un paio di coppie che pure dormivano nelle loro imbarcazioni dentro il Diporto, ormeggiate però in darsena, e sono state svegliate da forti botti: probabilmente bombole lambite dalle fiamme che scoppiavano. I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto in forze. Alle tre squadre di Venezia si è aggiunta anche quella della Marittima. Uomini necessari per domare un incendio che si è sviluppato con una violenza notevole, anche per la presenza di tanti materiali infiammabili, dalla vetroresina, alle plastiche, ai solventi...

Il capannone al centro del rogo veniva utilizzato dal Diporto come ricovero delle imbarcazioni da sistemare, oltre che del materiale che i soci preferivano non lasciare in barca, ma riporre in appositi bauli. Si tratta di una vecchia struttura realizzata con tubi Innocenti dal Comune ancora negli anni 70, via via adeguata. I soci anziani ricordano come per realizzarla fossero stati usati i tubi del vicino stadio Penzo, smantellati dopo la tromba d'aria. Lunga 42 metri, larga 24, la struttura può ospitare fino a otto barche. Ha un impianto elettrico, che ora potrebbe finire sul banco degli imputati come causa dell'incendio. Poi c'è la barca dove dormiva il figlio del proprietario, impegnato in lavori di manutenzione. Per riscaldarsi usava una stufa, altra possibile origine del rogo chiamata in causa, anche se ieri il giovane raccontava di non aver visto fiamme all'interno della sua barca, ma al di fuori. Qualcuno ha puntato il dito anche su qualche possibile razzo sparato per i festeggiamenti del capodanno, anche se la zona è decisamente fuori mano. Ora agli inquirenti spetta il compito di chiarire il quadro.

UNA TRAGEDIA SFIORATA

La Procura ha disposto il sequestro del capannone. Oggi vigili del fuoco e agenti di polizia torneranno sul posto per i rilievi. Bisognerà, in ogni caso, aspettare il risultato degli esami sull'eventuale presenza di acceleranti. Ieri mattina, in un Diporto ancora senza corrente, era tutto un via vai di soci preoccupati. «Siamo tutti un po' scossi - spiega Paolo Camurri, nel direttivo dell'associazione - Difficile anche quantificare i danni: 100mila, 150mila euro, solo per le barche, il capannone era del Comune. In questi giorni andremo dall'assicurazione per cercare di capire meglio, ma bisognerà attendere la relazione di vigili del fuoco e polizia. L'unica cosa positiva è che nessuno si è fatto male. Poteva davvero finire il tragedia. Nella sfortuna, è stata la nostra fortuna».

Roberta Brunetti

