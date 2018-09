Rogo a Cona, intossicati per salvare i documenti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL ROGOCONA L'ombra di quella gigantesca colonna di fumo, ieri, si intravvedeva persino da piazza San Marco e dal Lido. Un'enorme coltre nera che, intorno all'ora di pranzo, si è sollevata in cielo da chilometri e chilometri di distanza. A finire in fiamme, un capannone-dormitorio dell'hub delle polemiche, l'ex base missilistica di via Rottanova a Conetta di Cona. Nessun coinvolto, nessun ferito, se si escludono cinque o sei migranti rimasti lievemente intossicati nel tentativo di sfidare fiamme e fumo per salvare i documenti necessari per la...