Rogge e laghetti, patrimonio ancora poco valorizzato

CITTÀ D'ACQUAPORDENONE Città del Noncello, ma non solo. Pordenone è infatti caratterizzata dalla presenza di molti corsi d'acqua. Da noi le acque superficiali risultano molto numerose e la loro tutela non pare ancora del tutto sufficiente e, in occasioni pubbliche, ci si interroga prevalentemente sul fiume cittadino, il Noncello e sulle due rogge che delimitano il centro storico con vari tratti purtroppo tombinati.Ma nell'ambiente di Pordenone scorre anche il fiume Meduna, ben diverso dal Noncello, che presenta la sorgente nelle vallate dei...