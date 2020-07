Roberto Papetti

Lo diciamo e ripetiamo da almeno 30 anni: la giustizia non deve diventare e non può essere un'arma politica. Ed è un principio che deve valere anche per le vicende che coinvolgono in questi giorni il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. Se Fontana sia colpevole o meno per la legge italiana non lo sappiamo e non vogliamo sostituirci ai giudici. Se e quando ci sarà un processo e una sentenza lo verificheremo. Non possono essere un sospetto o un avviso di garanzia a decretare i destini di un uomo politico. Tuttavia nel comportamento del presidente lombardo ci sono alcune azioni, opere e omissioni verrebbe da dire, che, se anche non confliggono con le leggi e le norme italiane, vanno considerate per il peso politico che hanno e il valore che assumono. L'opportunità in politica è materia delicata e importante: chi accetta di ricoprire un ruolo pubblico sa che deve sottostare ad alcune regole che, per evidenti motivi, non valgono per il normale cittadino.

Partiamo proprio dall'inchiesta che ha scatenato il caso, quella sui camici che dovevano essere acquistati dalla Regione Lombardia da una società che si è poi scoperto essere di proprietà del cognato di Fontana e di cui è anche azionista con il 10% la moglie di Fontana. Ripetiamo: se è stato commesso qualcosa di illegale da parte di Fontana o di qualche suo collaboratore saranno i giudici a stabilirlo.

Continua a pagina 23

© RIPRODUZIONE RISERVATA