Roberto Costa indagato per lesioni volontarie

L'AGGRESSIONEROVIGO Lesioni volontarie e omissione di soccorso: queste le ipotesi di reato per le quali è indagato Roberto Costa (nella foto), il 69enne giornalista e cultore della storia dell'ex ospedale psichiatrico di Granzette, che proprio all'interno del parco dell'ex manicomio sabato ha investito Devis Vezzaro, 42enne vicentino, fondatore dell'associazione I luoghi dell'abbandono che ha vinto il bando dell'Ulss 5 ottenendo in comodato per un anno proprio l'intero complesso manicomiale.L'INCHIESTASecondo il sostituto procuratore Monica...