Limana, Epta attiva lo smart working per più di 200 dipendenti. Il responsabile delle risorse umane: «L'introduzione di questo modello organizzativo si inserisce all'interno di un'iniziativa di più ampio respiro che ha preso il via nell'aprile del 2019, con un progetto pilota che ha coinvolto i dipendenti della sede di Milano, alcuni lavoratori di Limana e Casale Monferrato». «Flessibilità, fiducia, responsabilità e pianificazione: queste le parole chiave alla base del progetto di smart working di Epta che, dal 15 ottobre, è attivo anche presso il sito di Limana, storica sede del marchio Costan, che apre a più di 200 dipendenti la possibilità di lavorare da una sede diversa dall'ufficio». A dichiararlo è Gregorio Todeschini, responsabile delle Risorse umane di Limana, che aggiunge: «L'introduzione di questo modello organizzativo si inserisce all'interno di un'iniziativa di più ampio respiro che ha preso il via nell'aprile del 2019, con un progetto pilota che ha coinvolto i dipendenti della sede di Milano, alcuni lavoratori di Limana e Casale Monferrato, per poi allargarsi alla filiale commerciale di Roma e ora stabilmente presso il nostro sito bellunese, a Solesino (Pd), Casale Monferrato (Al) e Pomezia (Rm)». (Fe.Fa.)

