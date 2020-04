LA POLEMICA

PORDENONE Una piccola rivoluzione che tocca da vicino uno dei reparti più a rischio di tutti gli ospedali della provincia: il Pronto soccorso. Con una circolare interna all'Azienda sanitaria, infatti, è stato deciso che da oggi basterà un solo tampone negativo (e non due consecutivi) per trasferire un paziente dal primo triage a un normale reparto di degenza, sia esso di Medicina, Ortopedia o Chirurgia. E lo stesso varrà ad esempio per chi, dopo un accesso in Pronto soccorso, rientrerà in una residenza protetta come una casa di riposo. Una decisione, quella presa dall'Azienda, che va nella direzione di una minor pressione da applicare ai reparti di Pronto soccorso, già alle prese con la necessità di allestire delle piccole stanze pre-Covid con tutte le accortezze necessarie all'accoglienza di pazienti da trattare, come contagiati in attesa del tampone. In poche parole, ora si riducono i tempi per decretare la negatività del paziente: non più due tamponi, ma uno; non un giorno e qualcosa, ma poche ore. La scelta, però, ha provocato già alcuni reazioni contrarie, come ad esempio quella della Cgil, che ha intravisto un aumentato rischio di contagio a fronte di tamponi falsi negativi.

IL CAMBIAMENTO

Da Pordenone a San Vito, fino a Spilimbergo. La piccola rivoluzione consiste nel taglio dei tempi necessari a decretare la negatività al Covid-19 di un paziente che accede in ospedale e dev'essere o rimandato a casa oppure trasferito in uno dei reparti normali. A San Vito, ad esempio, chi era in attesa del doppio tampone di rito veniva sistemato in un'area ex Ortopedia, con a disposizione sino ad otto posti letto. Lì scattava (e scatta ancora) la procedura di controllo e di protezione come se si trattasse di un caso Covid conclamato. A Spilimbergo, invece, i posti a disposizione sono due. La riduzione dei tempi tra il primo e il secondo tampone e la limitazione a un solo test si basa su una statistica: su 400 casi, solo due volte si è verificato un falso negativo. L'intento è quindi quello di sgravare il sistema di accoglienza e di rendere le procedure più snelle, soprattutto in presenza di una gamma di sintomi che ormai non è più limitata alla febbre oltre i 37,5° o alla tosse secca, ma che comprende anche diarrea e altre manifestazioni cliniche.

LE CRITICHE

L'Azienda sanitaria ha caldeggiato il cambiamento, coinvolgendo anche i pazienti che entrano in Pronto soccorso dalle case di riposo e dalle Rsa. Anche a loro, da oggi, basterà un solo tampone negativo per essere dichiarati non Covid.

La scelta non è piaciuta alla Cgil, che attraverso il suo rappresentante pordenonese, Pier Luigi Benvenuto, boccia nettamente la riforma: «Ora che il contagio in regione sta calando - spiega Benvenuto -, non bisogna dare la sensazione di voler mollare la presa, esponendosi peraltro a rischi del tutto evitabili. I reparti normali, nei quali confluiscono i pazienti che dopo un primo tampone risultano essere negativi al Covid-19, non sono correttamente attrezzati per gestire un'eventuale emergenza. Al loro interno si utilizzano solamente mascherine chirurgiche. Il rischio, in poche parole, è quello di spargere l'infezione da Coronavirus in reparti ospedalieri che dovrebbero rimanere assolutamente al sicuro. La missione del sindacato è quella di proteggere gli operatori sanitari e gli utenti. In questo caso la decisione non ci sembra adeguata e siamo pronti a manifestarlo con fermezza».

Da un lato c'è la volontà di diMinuire la pressione all'interno dei reparti di Pronto soccorso; dall'altra la protesta per una soluzione che non sarebbe tra quelle preferibili in questo momento.

