Rivolta M5s, Di Maio frena: «Per ora solo una garanzia»

IL RETROSCENAROMA Tempestato di telefonate perfino dai suoi collaboratori, insultato sul web da fan ed elettori grillini, pressato dai parlamentari pentastellati che chiedevano quale linea tenere per fronteggiare la protesta montante, poco prima di pranzo Luigi Di Maio da Bruxelles ha provato a sedare le rivolta: «Prima di tutto per ora non abbiamo messo un euro nella banca», ha scritto il vicepremier in un messaggio recapitato su tutti i cellulari dei maggiorenti grillini, «abbiamo solo dato una garanzia in caso di eventuali emissioni di...