Rivera, Moggi e Capello premiati con il Leone d'oro per meriti sportivi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PREMIOVENEZIA (lm) Gianni Rivera, Fabio Capello e Luciano Moggi a Venezia per ricevere il Leone d'oro alla carriera per meriti sportivi. Sono questi i tre nomi di maggior spicco annunciati dall'organizzazione del Gran Premio Internazionale di Venezia che venerdì torna in laguna ospitato al Palazzo Grandi Stazioni, sede della Regione Veneto in fondamenta Santa Lucia a fianco della stazione ferroviaria. L'evento è organizzato dall'imprenditore romano Sileno Candelaresi presidente dell'Ordine del Leone d'oro che, alcuni anni fa, rilevò dal...