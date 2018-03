CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Rive traditrici, scivolose e pericolose soprattutto per i turisti e per gli appassionati di selfie. Mercoledì sera era toccato a Jacob, il bimbo di 7 anni scozzese finito in acqua e salvato da una 49enne. Il problema delle rive scivolose è ben noto ai veneziani, ma ai turisti no, e trovandosi davanti a una città fuori dal comune rischiano ogni giorno di finire in acqua. Sì, perché questa è la media che rileva Emilio Baldrocco: «Per 26 anni ho vissuto qui, avevo il negozio di ortofrutta che dava sulla riva ai piedi del ponte de...