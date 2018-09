Rive rialzate e nuove canalette Così S. Marco sarà messa all'asciutto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INTERVENTOVENEZIA Alcune rive saranno rialzate, gli antichi gatoli ripuliti e in alcuni casi spalleggiati dall'inserimento di nuove condotte per dividere gli scarichi delle acque bianche da quelle nere. Si cercherà di recuperare tutta l'antica rete idraulica, introducendo valvole elettromeccaniche e sfruttando la vasca di riempimento che già si trova sotto il molo della piazzetta. Solo come extrema ratio si penserà all'inserimento di guaine impermeabili, verticali, nel sottosuolo.Inizieranno la prossima primavera i lavori per mettere...