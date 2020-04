«Si stanno riscoprendo i negozi di vicinato. Sono un presidio fondamentale». Il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni, augura buona Pasqua lanciando un pensiero di speranza ai bellunesi. Certo che la crisi presente sarà una nuova occasione di ripartenza per il territorio e per le piccole botteghe, in queste settimane riscoperte da tanti cittadini per la comodità della vicinanza a casa e del servizio di spesa a domicilio, Doglioni invita a guardare al futuro con ottimismo. «La grave situazione creatasi in tutto il mondo per l'epidemia di Coronavirus segna e segnerà la memoria in tutti noi con un ricordo traumatico e indelebile riflette. E' una guerra che stiamo affrontando, ma siamo sicuri di vincere e di poter ripartire con fiducia, lavoro e progettualità. Nel passato le nostre genti bellunesi hanno affrontato prove ancor più difficili, ma ci hanno insegnato che da ogni caduta, l'importante è sapersi rialzare e noi questo lo faremo, aiutati dalle istituzioni, ma soprattutto da noi stessi, con la nostra intelligenza e volontà di imprenditori. Confcommercio Belluno è vicina ai propri associati, ma anche a quelli del settore terziario che non lo sono e che sicuramente hanno capito il valore di una associazione di categoria che può dialogare e collaborare con le istituzioni nazionali, regionali e provinciali». Cita anche Papa Francesco, Doglioni, nel passaggio della benedizione di giorni fa quando ha spinto a riflettere su nuove modalità di vita e di relazione con il pianeta, dopo questa pandemia. Infine un passaggio sui negozi di vicinato, tema da sempre nel cuore del presidente e già messo al centro di battaglie a sostegno delle piccole attività. «In provincia, l'opinione pubblica ha scoperto in questi giorni il valore dei negozi di vicinato i quali si stanno adoperando al massimo delle proprie energie per assistere i clienti, anche a domicilio conclude - e di questo dobbiamo tener conto soprattutto alla fine della pandemia, ricordando che in un territorio come il nostro i negozi di vicinato sono un presidio fondamentale insieme a tutto il mondo del turismo».

