Riva degli Schiavoni: mancano i soldi per il secondo lotto

GLI INTERVENTIVENEZIA È in dirittura d'arrivo l'intervento di ripristino delle sponde danneggiate dal motondoso in Riva degli Schiavoni dal Rio della Pietà al Ponte della Ca' di Dio. Lavori eseguiti dal Consorzio Venezia Nuova per un importo intorno al milione e mezzo di euro. Prima di chiudere definitivamente la contabilità, come da prassi, il Provveditorato alle Opere pubbliche del Triveneto committente dell'intervento, ha pubblicato un avviso ai creditori, ovvero una comunicazione a tutti coloro che si fossero ritenuti danneggiati da...