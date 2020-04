Presto a Palazzo Rosso anche le riunioni del consiglio comunale, delle Commissioni e la Conferenza dei capigruppo si effettueranno in videoconferenza. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Francesco Rasera Berna che spiega l'iter: sfruttare il decreto legge 18 dello scorso 17 marzo. La premessa è d'obbligo: «Il nostro Statuto (e il nostro regolamento) non prevedono riunioni con questa modalità fa presente Rasera Berna , quando il problema si è posto ci siamo trovati davanti a questo ostacolo che poteva essere risolto solo con una modifica che richiedeva una riunione del consiglio comunale». Fortunatamente, nel frattempo, «il governo ha previsto (con il Decreto legge18/2020) la possibilità di introdurre riunioni in videoconferenza per ogni comune previo decreto del presidente del consiglio comunale medesimo». Il presidente ha quindi predisposto con il segretario comunale una bozza inviata ai capigruppo per un loro parere, un atto proprio dello stesso presidente che non richiedeva preventivi pareri. «Il Decreto si riferiva alle riunioni di Giunta e Consiglio, e ho ritenuto di inserire anche Commissioni e conferenza dei capigruppo. Il 23 marzo ho firmato il decreto e venerdì abbiamo -con alcuni consiglieri- effettuato una prova per testare la funzionalità del software spiega Rasera Berna -. che ha dato esito positivo, ho subito comunicato a tutti i consiglieri di dotarsi della possibilità di intervenire in videoconferenza». La domanda che si son posti a Palazzo Rosso è questa: hanno tutti uno strumento adeguato, o magari manca la webcam, o si vive in una zona dove la rete è scarsa e così via? «Il punto è infatti non solo prevedere la possibilità di siffatte riunioni -chiude il presidente del consiglio comunale -, non solo avere il software necessario, ma anche dare a tutti la effettiva possibilità di partecipare. Se quindi qualcuno non possiede la strumentazione o le capacità necessarie (e il caso può darsi ed in effetti ho alcune segnalazioni), dobbiamo fornirgliele, perché tutti hanno diritto di prendere parte alle riunioni e nessuno può essere escluso perché non riesce a collegarsi».

