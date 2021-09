Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA PROVA GENERALEPORDENONE Non è andato tutto liscio. Ma era prevedibile. Non è stato però neanche il disastro preannunciato da chi soffiava sul malcontento di molti. Quello di ieri è stato un test in chiaroscuro, il primo che ha riguardato il mondo della scuola in regione. Una galassia che solo dopodomani affronterà la prova definitiva. Ieri, infatti, a ripartire con le lezioni erano solo alcuni istituti: quello di Torre a Pordenone,...