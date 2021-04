Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RITORNO SUI BANCHIPORDENONE In provincia di Pordenone Atap è pronta, con il supporto e l'aggiunta di una ventina di bus sulle linee extraurbane, a portare gli studenti in classe lunedì mattina. Quando le scuole superiori dovranno assicurare un minimo di presenza del 70 per cento, mentre il rimanente 30 per cento rimarrà in didattica a distanza a rotazione. I bus in più sulle linee extraurbane consentiranno a tutti i mezzi di viaggiare con...