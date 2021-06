Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RITORNO IN ZONA BIANCABELLUNO Zona bianca significa ripartenza. Ma anche cenare al ristorante con 5 amici e non avere l'ansia del coprifuoco. In Veneto, Belluno inclusa, è così da ieri. Eppure, alla vigilia di una stagione estiva che si spera possa far dimenticare l'anno appena trascorso, c'è un dato che sembra andare nella direzione opposta a quella che ci si aspetta. È quello relativo agli operatori turistici e agli addetti dei centri...