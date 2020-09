RITORNO IN CLASSE

ODERZO Emergenza spazi, didattica a distanza e mascherine: il Covid sta mettendo a dura prova studenti e insegnanti a una settimana dall'inizio della scuola. E a Oderzo associazioni sfrattate dalle palestre: gli impianti sportivi servono per la didattica. In una situazione complicata com'è quella per la riapertura delle scuole con gli alunni in presenza, la necessità di avere spazi a disposizione si è fatta pressante. Così alcune palestre comunali che, fino allo scorso anno, erano date in gestione alle associazioni sportive che le utilizzavano negli orari extra scolastici e alla sera, quest'anno saranno utilizzate per le classi. E per le attività sportive il comune sta lavorando per cercare altre soluzioni.

«C'è stata una riunione con le associazioni spiega Loredana Faganello dell'associazione Amaranto -. Il comune ci ha detto chiaramente che quest'anno non potrà concederci l'utilizzo della palestra di Piavon. La nostra associazione vi organizzava dei corsi di ginnastica rivolti in particolare alle donne. Ce l'avevamo per due volte la settimana. Oltre a noi donne ci sono altri sportivi che la utilizzano. Nel corso della riunione ci è stato detto che cercheranno di reperire altri spazi per le nostre attività. E' ovvio che le esigenze della scuola e degli alunni sono prioritarie rispetto alle nostre. Ci auguriamo tutti che i ragazzi possano tornare a scuola in presenza. Speriamo soltanto che questa emergenza possa avere termine perchè in questa pandemia ci abbiamo rimesso tutti». La sindaca Maria Scardellato, evidenzia: «Quest'anno più che mai le associazioni sportive opitergine necessitano del massimo sostegno, essendo messe a dura prova dalle misure di contenimento del Covid. Da una parte molte palestre scolastiche verranno requisite per le attività didattiche, dall'altra anche le modalità di svolgimento degli allenamenti richiedono più spazi. A breve inizieranno i lavori per la nuova palestra Amalteo. Fino a novembre la vecchia palestra potrà ancora essere utilizzata perché si lavorerà all'esterno, ma poi verrà demolità e quella nuova, di dimensioni quasi triple, verrà ultimata nel prossimo agosto. Nel frattempo ci stiamo impegnando al massimo per razionalizzare l'utilizzo degli spazi disponibili e trovarne altri temporanei, per aiutare le associazioni sportive a superare questo periodo critico, perché le riteniamo preziose ricchezze del nostro tessuto sociale».

Il direttore generale dell'Usl Francesco Benazzi è intervenuto anche nel nodo scuola. «Devo dire che i test sugli insegnanti hanno dato un esito confortante. E abbiamo testato oltre 10 mila persone. Sul rischio di contagi in classe c'è un protocollo regionale molto preciso: se il bambino ha la febbre il genitore deve comunicarlo e chiamare il pediatra e tenere isolato il bambino. Il pediatra può fare il tampone o mandare a farlo nei 3 punti pediatrici. Se il bambino viene trovato positivo a scuola, partiamo con la task force e facciamo i tamponi alla classe per evitare la chiusura». Che previsione di possibili positivi avete fatto entro il primo mese? «Ci vorrebbe la sfera di cristallo. Spero molto nel buonsenso dei genitori. Il problema vero è che bisogna arieggiare molto gli ambienti, e in inverno può essere meno facile. Dobbiamo però scongiurare la chiusura della scuola. I giovani potrebbero pagare un prezzo altissimo».

Annalisa Fregonese

