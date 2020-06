IL TEST

VAZZOLA Vazzola è il primo comune della provincia a riaprire alle giostre. Dal 12 al 24 giugno, in paese tornerà il luna park anche se non si terrà la tradizionale sagra di San Giovanni. «Abbiamo dato l'ok spiega il sindaco Giovanni Zanon vista anche l'esortazione di Anci Veneto ad agevolare questa categoria, che è stata tra le prime a chiudere e tra le ultime a poter riaprire». I giostrai dovranno presentare un piano sicurezza aggiornato che tenga conto anche delle norme anti Covid. «Bisogna cominciare a ripartire». Non ci sarà la sagra: «Capisco le difficoltà della Pro Loco dice Zanon che deve tener conto delle norme di sicurezza e anche far quadrare i conti». Il luna park sarà allestito nel parcheggio tra il palazzetto dello sport e la piscina, nel piazzale dei bersaglieri. Ci saranno 22 attrazioni per grandi e piccini. «È stato confermata la nostra partecipazione dal sindaco esulta Denis Zilli, uno dei giostrai storici della zona - È il primo comune in provincia di Treviso che accoglie il luna park e fa lavorare 15 famiglie degli spettacoli viaggianti che dal 25 febbraio sono senza lavoro. Il luna Park spiega Zilli - durerà dal 12 al 24 giugno con varie promozioni durante le serate. Sarà aperto tutte le sere dalle 20 in poi e lavoreremo in sicurezza per i cittadini e per noi stessi. Vogliamo portare uno spiraglio di ritorno alla normalità e soprattutto chiediamo ai nostri clienti di rispettare le regole all'interno dell'area».

Sono tante in zona le persone che fanno questo lavoro, per la maggior parte da più generazioni: a Ponte della Priula le famiglie con la licenza di spettacoli viaggianti sono 28; tra Spresiano, Pieve di Soligo, Nervesa, Santa Lucia di Piave e Lovadina sono circa 80. Lavoratori che hanno tutta l'attrezzatura a casa, ferma da febbraio. I rappresentanti della categoria il 19 maggio hanno incontrato l'assessore regionale Gianpaolo Bottacin. Il 23 maggio, il presidente del Veneto ha poi firmato l'ordinanza con la quale, tra il resto, ha disposto la riapertura dal 25 maggio anche dei parchi tematici e di divertimento quali giostre e spettacoli viaggianti. «Tutto sarà a norma e in sicurezza per tutti conclude Zilli -. Vogliamo ringraziare il sindaco e l'amministrazione comunale per la fiducia e per la grande possibilità che offre alla nostre famiglie di ritornare a lavorare». Vazzola farà da apripista e se tutto funzionerà nel modo corretto, il modello sarà esportato anche negli altri comuni .

Elisa Giraud

