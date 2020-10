TRA I BANCHI

BELLUNO Da oggi, 28 ottobre, va in soffitta la Dad (Didattica a distanza) nata a marzo. Le subentra la Ddi (Didattica digitale integrata). Almeno per il momento. Ad esserne interessati sono solo gli Istituti Superiori. Ed anche qui, forse, vale la pena di precisare: almeno per il momento. E ciò dipenderà da come si svilupperà la diffusione della pandemia e se le misure adottate, che per quanto riguarda le scuole interessano appunto solo le scuole superiori, serviranno a contenere il contagio.

LE RIUNIONI

Intanto fra domenica sera e ieri pomeriggio le scuole, dirigenti scolastici in testa e i loro collaboratori, hanno dedicato molte energie per declinare nel miglior modo il Dpcm firmato nella notte fra il 24 e 25 ottobre. Il primo punto riguarda la ormai famosa percentuale del 75%. Che riguarda le assenze e le presenze a scuola, non le attività. Ogni giorno nelle scuole non ci sarà quindi essere più del 25% degli studenti, mentre il restante 75% seguirà le lezioni da casa. Per questo la prima operazione è stata quella di dividere il monte studenti in contingenti della consistenza ciascuno di un quarto del totale. E a quel punto decidere le rotazioni.

GLI ISTITUTI

Il Liceo Classico-Scientifico Galilei Tiziano ha stabilito che la serie inizierà oggi con le classi prime di tutti gli indirizzi; ad esse è stata data precedenza assieme alle classi dell'ultimo anno. Le prime dunque saranno in classe da oggi e sino a sabato per quattro giorni di seguito. Da lunedì il testimone verrà raccolto a rotazione da altri gruppi. E così via secondo un calendario consultabile sulla home page dell'Istituto. L'Istituto Segato Brustolon ha invece anticipato i tempi. Ieri, martedì, tutte le classi sono rimaste a casa, mentre la rotazione dei gruppi comincia da oggi da oggi. In questo caso il 25% delle classi in presenza corrisponde a tutte le classi seconde e a tre classi Quinte. Il gruppo che si alterna in presenza cambia ogni giorno. E così accadrà sino a sabato. Anche ai Licei Renier la rotazione prevede che le classi in presenza cambiano ogni giorno. E anziché i 900 e più alunni di ogni giorno, la scuola da qui al 24 novembre non accoglierà più di 227 studenti. Oggi per esempio è il giorno di tutte le classi quarte e di quattro classi quarte. Ma in queste quattro settimana di Ddi, questi 227 studenti non saranno a scuola sempre il mercoledì, perché la giornata varierà di settimana in settimana. Una scelta che ha lo scopo di non penalizzare solo e sempre gli stessi insegnamenti. Insomma: così come prevede l'autonomia scolastica, ogni Istituto si è organizzato in maniera autonoma, ma rispettando comunque il vincolo del 25% di presenze al massimo. Al contrario di quanto sembrava in un primo momento, ieri è stato chiarito anche un altro aspetto. Nel contingente delle presenze a scuola, non sono conteggiati gli insegnanti. Che, quindi, saranno sempre nel loro Istituto: sia che facciano lezione in presenza sia a distanza.

LA CONNESSIONE

E se da marzo e giugno si erano evidenziati i limiti della connessione di studenti ed insegnanti, ora emergerà o meno la connessione delle diverse scuole. Sarà insomma da verificare se tutti gli Istituti saranno in grado di mettere a disposizione di tutti gli insegnanti non solo una rete sufficiente a reggere tutte le ore di lezione che verranno svolte contemporaneamente da ciascuna classe, ma anche se essi avranno a disposizione i computer necessari o se saranno costretti a portarsi il proprio da casa. Oggi si comincia e ci sarà una prima verifica se il meccanismo che è stato messo a punto in sole 48 ore di tempo funziona.(G.S.)

