Ritorna la battaglia a Lignano doppio spettacolo pirotecnico

IN RIVA AL MARELIGNANO Ritorna anche quest'anno l'ormai tradizionale sfida a colpi di fuochi pirotecnici tra Sabbiadoro e Pineta. All'appuntamento promosso dal Comune questa sera, alle 23, nei pressi della Terrazza a mare (con possibilità di prenotare la cena in Terrazza e godere quindi della vista dei fuochi in prima fila) farà seguito infatti domani l'altrettanto tradizionale appuntamento con lo spettacolo pirotecnico L'incendio del mare a Lignano Pineta (l'inizio dell'evento è previsto per le 23.30), promosso dalla Società Lignano...