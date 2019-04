Ritorna il confronto fra le due coalizioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TEMIMESTRE Nei Comuni torna in auge lo schema bipolare. A tre giorni dalla scadenza per la presentazione delle liste, nei 15 Comuni chiamati al voto il 26 maggio prevale il confronto tradizionale fra centrodestra e centrosinistra, sia pure declinato nelle varie liste civiche in corsa. Una scelta in parte obbligata: il centrosinistra, che governa in otto dei 15 municipi da rinnovare, non può permettersi altre battute d'arresto dopo il ko alle Politiche dello scorso anno, mentre in sede locale l'alleanza di centrodestra tiene ancora, anche se...