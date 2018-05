Ritardi e lavori non terminati scontro tra Amirante e Conficoni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DIATRIBAPORDENONE Come se la campagna elettorale non si fosse chiusa due settimane fa. L'arrivo dei soldi non spegne la polemica sul ponte del Meduna. L'approvazione della variazione di bilancio che stanzia i 200mila euro per lo studio riapre il rimpallo di responsabilità fra maggioranza e opposizione su quanto fatto (o non fatto) finora per risolvere i problemi della statale 13. L'assessore all'Urbanistica Cristina Amirante parla infatti di immobilismo dell'ex assessore regionale Maria Grazia Santoro. La Regione e l'Uti evidentemente non...