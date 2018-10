Ritardi e disagi, estate di proteste Promessi otto nuovi portalettere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I DISAGIPORDENONE Quella che si è appena chiusa è stata un'estate difficilissima sul fronte della corrispondenza. Con le turnazioni dei portalettere - organizzati per consentire a tutti di fare almeno una quota delle ferie estive - spessissimo un operatore ha dovuto coprire più zone contemporaneamente. Una situazione che ha portato a ulteriori disagi e ritardi nella consegna della corrispondenza. In molti casi sono state denunciate anche situazioni in cui venivano lasciati gli avvisi senza che il postino suonasse per la consegna. Una...