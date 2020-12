LA DENUNCIA

VENEZIA «Siamo orfani dello Stato dal 12 novembre del 2019». Vittorio Bonacini, presidente dell'Associazione veneziana albergatori, denuncia lo scenario di abbandono in cui sopravvivono le attività alberghiere nel centro storico di Venezia.

«La situazione è indecorosa tuona - non solo alcune realtà godono di maggior attenzione rispetto ad altre, noi in più abbiamo l'aggravante di non essere obbligati a chiudere per legge».

A differenza di bar e ristoranti, apparsi in ciascun decreto con una normativa ad hoc, «noi siamo nella terra di nessuno nota con rammarico Bonacini - e tutt'intorno il mercato da cui attingevamo è completamente raso al suolo». Nella generale crisi e incertezza in cui da quasi un anno l'economia nazionale tenta disperatamente di rimanere a galla, le imprese alberghiere, come testimonia il presidente dell'associazione veneziana, annaspano con sempre meno ossigeno a disposizione.

SUSSIDI INSUFFICIENTI

A sentire il parere di Bonacini i sussidi del Governo alla filiera del turismo nella sua declinazione alberghiera sono infatti del tutto insufficienti. «Sulle poche risorse emesse dallo Stato pesa una gestione delle spese disdicevole. Per quanto ci riguarda non viene fatto nulla dall'aqua granda e nel frattempo aggiunge - non vengono soddisfatti nemmeno tutti i requisiti della cassa integrazione che molti aspettano da giugno».

Risultato: nel centro storico diversi gestori hanno provveduto di tasca propria per salvaguardare i dipendenti. Con l'emergenza sanitaria, poi, lo scenario non ha potuto che incrinare il suo progressivo peggioramento.

«Non è arrivato alcunchè e né arriverà nota amareggiato Bonacini, ricordando gli esigui 3 miliardi e mezzo che il portafoglio italiano ha assegnato al ministero per i beni e le attività culturali e il turismo Un'oncia a confronto di Francia e Germania. E intanto gli alberghi devono pagare l'Imu come fossero una casa, quando l'attività che li sostiene è crollata verticalmente e sotto gli occhi di tutti. A Venezia in particolare».

Grande ammirazione mista a perplessità è rivolta invece a chi in città rimane aperto. «Sono eroi che presidiano il territorio», dice Bonacini. Dalla problematica legata all'inesistente flusso dei visitatori nonché ospiti di hotel, il balzo al tema della sicurezza è breve, specie in alcuni sestieri nel cuore del capoluogo lagunare che al tramonto calano nella più buia e incustodita desolazione.

QUESTIONE SICUREZZA E SPESE

«Una hall aperta è un punto d'incontro e offre un servizio di responsabilità verso calli e campi vuoti». Rispetto alle più recenti direttive del Governo, la sensazione è che manchi una visione strategica ad ampio spettro, una coscienza concreta di cosa preveda allestire per le feste una struttura alberghiera. Contando in un po' di movimento a Capodanno racconta Bonacini alcuni colleghi avevano acquistato merci già da una settimana. Con il flop totale dell'ultimo decreto dovranno buttare via tutto».

Pernottamenti che coprissero a prezzi agevolati le festività natalizie, con annessi pranzi e cene interni agli hotel, da canto del cigno sono diventati così l'ennesima ghigliottina per gli albergatori del veneziano. «Continuando a devastare l'imprenditoria alberghiera italiana, molte strutture non apriranno più. Rimaniamo aggrappati alle nostre aziende e continuiamo, da soli, a coltivare l'amore per la nostra professione».

Costanza Francesconi

