L'INCONTRO

PONTE NELLE ALPI L'idea funziona. Al punto che Paolo Vendramini, che oltre ad essere sindaco di Ponte nelle Alpi è anche consigliere provinciale, vuole declinare il modello pontalpino anche a livello extracomunale. A Ponte il lavoro è partito, promosso dal Comune, già dalla scorsa settimana e ha visto il confronto con la categoria dei titolari di bar e ristorazione e con quella che rappresenta barbieri e parrucchieri. E ieri alla nuova convocazione, oltre alle prime, vi erano anche i rappresentanti delle estetiste. Oltre al primo cittadino, per il Comune erano presenti il vicesindaco Lucia Da Rold, l'assessore con competenze al Commercio Andrea Pontello e il consigliere Oliseo Salvagno; infine, insieme al responsabile della Protezione Civile locale Mauro Carlin, anche l'onorevole Roger De Menech.

IL DEPUTATO

È proprio il parlamentare a raccontare l'utilità di queste iniziative e di come sia possibile muoversi su più vasta scala: «Noi abbiamo la necessità di tarare tutte le azioni in base a quello che sta effettivamente accadendo, in base alla realtà concreta del territorio. E, quindi, con questa premessa, ci sono poi le ordinanze da interpretare ed aggiustare». E fa l'esempio dei bar: «Le somministrazioni non sono possibili, ma lo sono le consumazioni take away. Tutto facile? No, perché in Veneto lo erano già da qualche giorno. E allora come comportarsi? Questi incontri servono a chiarire le idee e, se serve, anche a correggere disposizioni ed ordinanze». Un lavoro che nelle scorse settimana De Menech ha fatto confrontandosi con le aziende che lo hanno chiamato: «E adesso in questo comparto le cose stanno già funzionando molto meglio: sono stati chiariti i dubbi e le norme sono state interpretate e declinate sul caso specifico. Ecco: quello che ci aspetta adesso è far altrettanto lavoro con bar e ristorazione in genere».

IL CONFRONTO

Alla fine dell'incontro che si è tenuto in Municipio, i commercianti si sono fermati a condividere esperienze, idee e suggerimenti: «E questo è un ulteriore valore aggiunto per appuntamenti di questo tipo il giudizio di De Menech perché è evidente che l'emergenza ha insegnato a fare squadra. Che non è una locuzione astratta, ma sono i commercianti stessi che nelle diverse riunioni si aiutano e fanno davvero squadra dentro i territori; si scambiano idee su quali prodotti usare, su quali professionisti servirsi, sui materiali, su soluzioni logistiche... Ecco quindi perché il sindaco-consigliere provinciale Vendramini intende esportare il modello a livello provinciale e in una prossima occasione portare l'idea a Palazzo Piloni: «Perché gli incontri che ci sono stati finora, si stanno rivelando uno strumento importante». De Menech chiude con una osservazione: «Questa mattina (ndr, ieri) ho cercato di spiegare che è intenzione di tutti cercare di sbloccare la situazione, certo con razionalità e principio di precauzione».

Giovanni Santin

© RIPRODUZIONE RISERVATA