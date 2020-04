L'APPELLO

BELLUNO Incertezza, preoccupazione, ma tanta voglia di ricominciare. Come nel resto del Paese, anche nel Bellunese i ristoratori stanno vivendo questo difficile periodo con perplessità. Così l'intero comparto dell'imprenditoria enogastronomica si è mobilitato sottoscrivendo per la prima volta un appello congiunto rivolto alle istituzioni. A firmarlo, 26 realtà che rappresentano più di 34.000 associati tra cuochi, ristoratori, pizzaioli, panificatori, pasticceri, cioccolatieri, gelatieri e responsabili di sala, tutti uniti per un unico scopo.

LE RICHIESTE

Al governo viene chiesta l'adozione immediata di 8 misure ritenute essenziali per la sopravvivenza delle aziende: si va dalla cancellazione delle imposte nazionali e locali (dalla Tari all'occupazione suolo pubblico) alle agevolazioni per chi deve pagare l'affitto dei locali. «C'è tanta incertezza ed è importante muoversi uniti perché la situazione è difficile per tutti dice Rossana Roma dal Dolada, unica insegna bellunese dell'associazione internazionale JRE- Jeunes Restaurateurs -. È doveroso farsi sentire perché chi scrive le regole deve sapere quali sono i bisogni concreti di chi effettivamente lavora. Abbiamo ubbidito fin da subito alle disposizioni, Anche per noi la tutela della salute viene prima di tutto. Però chi prende le decisioni dovrebbe confrontarsi con chi da una vita lavora nel settore. Ciò per valutare a priori l'effettiva fattibilità e l'efficacia dei doveri che ci vengono imposti come l'obbligo di indossare guanti e di disinfettare tutto. Ma il governo sa che i guanti usa e getta sono praticamente introvabili? E che lo stesso vale per alcol e varechina? Chi ci impone certi accorgimenti, dovrebbe anche garantirci la possibilità di attuarli. C'è poi la questione del finanziamento di 25mila euro alle imprese. In realtà si tratta di un ulteriore indebitamento poiché il denaro va restituito con gli interessi. Non stiamo lavorando e non stiamo incassando. Però certe scadenze fiscali e contributive non verranno prorogate. Quindi lo Stato ci fa indebitare ulteriormente per poi doverlo pagare subito versando imposte e contributi?».

«LINEE PRECISE!»

Sulla stessa linea Renzo Dal Farra, patron della Locanda San Lorenzo, ristorante che fa parte dell'associazione Chic (Charming italian chef): Abbiamo bisogno di certezze. Non di semplici anticipazioni. Servono delle linee precise, invece per ora si sentono solo delle ipotesi su mascherine, plexiglass e quant'altro. Questa incertezza ci ammazza. Abbiamo bisogno di indicazioni precise che rispetteremo perché teniamo alla sicurezza nostra e a quella dei clienti. Però un confronto con chi prende le decisioni è fondamentale perché certe imposizioni sarebbero assurde. Ci dicano precisamente le distanze da tenere dai tavoli. Ci organizzeremo. Serve lavorare con la mascherina? Lo faremo. Ma allo stesso tempo bisogna mettere sia gli ospiti sia chi lavora in una condizione di vivere ancora l'esperienza al ristorante come un'esperienza di piacere».

«PIU' COLLABORAZIONE»

Altra realtà che ha sottoscritto l'appello al governo è l'associazione maestri pasticceri italiani. L'unico socio bellunese è il pasticcere cortinese Massimo Alverà: «Per riuscire a ripartire davvero, chiediamo la collaborazione sia al governo, sia alla clientela. Ci deve essere l'impegno di tutti per riuscire a far sì che le misure adottate servano a far rialzare l'economia garantendo la sicurezza. La ripresa sarà molto lenta e abbiamo bisogno che le istituzioni ci vengano incontro. ma sarà fondamentale che ci lascino riaprire davvero. Poi non sarà facile far rispettare ai clienti obblighi come quelli di indossare guanti e mascherine o tenere certe distanze. Lo abbiamo visto in questi giorni con il delivery: non tutti sono rispettosi. Servirà il buon senso di chiunque, di noi operatori e dei clienti». Infine un messaggio di speranza: «Sono convinto che il mondo non finirà e che nella ripresa la montagna sarà favorita. Perché il nostro ambiente, con i suoi spazi aperti e lontano dagli affollamenti, ha tutto quello che serve per garantire vacanze sicure».

Andrea Ciprian

