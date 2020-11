LA RISTORAZIONE

PORDENONE Sono arrabbiati, amareggiati, timorosi di un futuro che si colora di grigio. «Potevano almeno farci lavorare domenica». Il grido corale, perchè gran parte dei ristoratori intervistati avevano molte prenotazioni per oggi tra banchetti, cerimonie e famiglie desiderose di trascorrere una giornata normale. E loro, i ristoratori, avevano acquistato tutto il necessario per offrire un menu domenicale dall'antipasto al dolce. Centinaia e centinaia di euro che, beninteso, non getteranno nei cassonetti dell'umido sotto forma di carne piuttosto che di pesce o verdure, ma che doneranno o si divideranno tra loro.

LE TESTIMONIANZE

«Natale? Sono ferma, certo, perchè non ho idea di cosa potrà succedere - spiega Tiziana Cattaruzza del ristorante Stella di San Quirino -. Delle persone avrebbero già voluto prenotare, anche dall'estero abbiamo ricevuto telefonate di famiglie che sperano di trascorrere le feste qui. Ma ancora non possiamo muoverci». Intanto Tiziana, come tanti altri, si prepara con l'asporto facendo di necessità virtù. Perchè, ed è una certezza visto che sono in tanti a rimarcarla, un ristorante nato per essere tale con l'asporto non vive. Sopravvive, magari. «Avevo trenta prenotazioni per domenica - sottolinea Gabriela Filipputti, titolare del ristorante La Piola di Sacile che non nasconde di avere un diavolo per capello - e ho dovuto chiamare tutti perchè saremo chiusi. Non potevano avvisarci prima? Ci hanno preso in giro, ecco cosa penso: fino al pomeriggio di venerdì nessuno sapeva che domenica avremo dovuto chiudere». Rabbia, tanta, per la decisione e per la tempistica. «Certo che avevamo prenotazioni per oggi, tantissime, praticamente il locale sarebbe stato pieno rispettando le norme anti-covid - sbotta Pino Ranieri, titolare dell'osteria La Ferrata, in centro storico, tanto caro ai pordenonesi -. Domenica era il nostro unico giorno lavorativo e avevamo fatto gli acquisti per soddisfare le prenotazioni. Asporto? - risponde Pino - Ci abbiamo provato a marzo, ma il nostro non è un locale che si addice a questo tipo di servizio. E per quanto riguarda il Natale, non sappiamo cosa rispondere ai tanti che ci chiedono di prenotare». Non è facile pensare positivo con la mannaia della chiusura calata in un venerdì iniziato bene. «Abbiamo bloccato tutto in attesa di capire cosa fare - a parlare è Valentina Morettin del ristorante Al Cenacolo di Pordenone -. Intanto abbiamo perso la ventina di prenotazioni che avevano fatto per oggi. Ora ci rimettiamo a lavorare con l'asporto, pensando anche al Natale». Perchè ormai nessuno si aspetta che a dicembre tutto sarà normale. Luca Fantuz se lo immaginava già dopo l'estate, e lo ripeteva alla moglie Michela che con lui porta avanti l'osteria Al Curtif di Cordenons. «Sapevo che a Natale sarebbe stato come Pasqua, asporto e basta - afferma Luca -. Per domenica avevamo tante prenotazioni, e solo questo mese ne ho perse un centinaio tra battesimi e compleanni. Venerdì avevo 50 persone a pranzo e quando ho saputo della chiusura... Lo avessi saputo prima non mi attrezzavo con la spesa. Potevano avvisarci». Una rabbia composta, di chi è abituato a tirarsi su le maniche e a lavorare per restare a galla. «Certo che è una botta, accidenti se lo è - esclama Pier, il titolare della Frasca di Cordenons -. La chiusura a cena ci era già costata tanto, ora è tragico. Ma ci rialzeremo. Come sempre».

Susanna Salvador

