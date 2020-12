LA PROTESTA

BELLUNO Il decreto Natale è indigesto ai ristoratori. Le nuove restrizioni adottate dal governo per contrastare il Covid-19 sono state accolte con disappunto dai gestori dei locali. Tante sono le note dolenti per gli addenti ai lavori, le più criticate risultano essere le tempistiche inadeguate del provvedimento, la mancanza di motivazioni concrete e indicazioni poco chiare sui ristori. «Vedo una sorta di accanimento nei nostri confronti dice Rossana Roma, presidente di Fipe Belluno, la federazione italiana dei pubblici esercizi -. Dopo il primo lockdown siamo stati tra gli ultimi a poter riaprire e già dallo scorso ottobre, quando ci hanno segato gli orari serali insieme alle gambe, siamo stati tra i primi a subire nuove restrizioni. E ora la chiusura totale in un periodo cruciale come le festività. Mai ci è stata fornita una spiegazione sul perché i ristoranti sono considerati luoghi di contaminazione. In realtà ci siamo attivati fin da subito per garantire la sicurezza dei clienti, nostra e del personale. Nei nostri ambienti garantiamo distanziamento e igiene».

PROSPETTIVE COMPLICATE

«Le norme vanno accettate anche a fronte di sacrifici - riprende Roma - ma è difficile quando ciò non è supportato da motivazioni precise e si vedono solo paradossi. E poi ricevere le prescrizioni per il Natale solo nella nottata del 18 dicembre? Ciò è inumano, sembra il comportamento di chi non sa come funzionano le cose nella realtà. Ore le prospettive per il settore e per l'intera filiera alimentare collegata alla ristorazione diventano ancor più difficili. Servirebbe un'azione comune da parte di tutti gli attori. E servirebbero anche ristori adeguati, ma per ora non sappiamo né quando né come verranno erogati, senza dimenticare che tanti non hanno ancora ricevuto quelli di ottobre. Qualcuno cercherà di tamponare con il delivery che però non è semplice da organizzare perché non si improvvisa».

RISTORI

Quello dei ristori è considerato da tutti un tema fondamentale. «L'ultimo decreto ci affossa, dà una botta tremenda alla nostra categoria - dice Lionello Gorza, patron della birreria Pedavena nonché presidente del consorzio turistico Valbelluna -. Per il Natale si potevano trovare altre soluzioni meno drastiche della chiusura. Sono molto amareggiato perché in un paese normale se si obbligano le chiusure, contemporaneamente dovrebbero essere disposti adeguati ristori. Ora speriamo che si torni presto alla normalità, per noi, per i dipendenti e per tutta la filiera». Sulla stessa lunghezza d'onda Sergio De Candido titolare a Santo Stefano di Cadore del Monaco Sport Hotel e dell'annesso ristorante La Ziria: «La salute è una priorità, però non si può uccidere l'economia, anch'essa vitale. Se ci fosse una politica di sostegni adeguata le cose sarebbero diverse. Invece all'ultimo momento ci è arrivato il divieto di aprire nei giorni per le festività. Questo è un grande problema per tutti: ristoratori, dipendenti, fornitori. Ci stiamo sacrificando, teniamo aperto quando ce lo consentono con grande fatica tra tanti dubbi, con regole che mutano di continuo: ti adegui e poi cambiano subito le carte in tavola. Questo è giocare sporco. La speranza è che il governo cominci a prendersi a cuore anche di chi lavora e crea occupazione. Certo, non è facile governare un paese in questa situazione, ma ognuno ha il suo ruolo e deve svolgerlo al meglio es essere responsabile delle scelte. Neanche per noi è semplice gestire locali, però andiamo avanti nonostante tutto». In Agordino, Diego Tibolla del ristorante Alle Codole, propone una riflessione sui numeri: «Conte ha annunciato 645 milioni di euro di ristori per il Natale cancellato. Considerando che in Italia ci sono 334 mila esercizi pubblici, ognuno riceverebbe in media poco più di 1.900 euro. In Germania, ad esempio, i ristori sono del 75% del fatturato. Da noi la situazione è scandalosa».

Andrea Ciprian

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA