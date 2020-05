I LOCALI

TREVISO Quando va bene si parla di un riduzione del 50% ma in media a Treviso si arriva ad un taglio dello scontrino pari anche al 70%. La Fase 2 si sta dimostrando valle di lacrime per ristorantini e bar abituati al pranzo veloce sì, ma fuori dall'ufficio, con il mercato ucciso dallo smart working ma su cui pesa da un lato la paura di frequentare luoghi affollati e dall'altro la sensazione che siano i soldi a mancare. E c'è chi, come il ristorante pizzeria La Piola ha preso un decisione radicale: non aprire a mezzogiorno, non ne vale la pena. «Abbiamo fatto due conti - spiega Alessandro, caposala - non ci conviene. Già lavorando alla sera abbiamo subito una flessione importante, figuratevi che mercoledì sera abbiamo fatti 10 coperti su 120 disponibili. Aspettiamo tempi migliori e nel frattempo si sopravvive ma l'impressione è che sarà una ripartenza molto, molto lenta».

LA PROTESTA

Un luogo simbolo della pausa di metà mattina è senza dubbio piazza dell'Università: gli studenti, qualche professore, il personale amministrativo. «Ma noi - dice il titolare della trattoria Caprese - lavoriamo al 30, massimo 35 per cento della nostra capacità ricettiva. Senza dubbio è il blocco delle lezioni a penalizzarci ma anche le persone che venivano ai nostri tavoli dagli uffici sono enormemente calate. Certo, in parte incide lo smart working ma per lo più io vedo tanta gente cauta, con il timore degli assembramenti». E le bollette? Sì perché andando avanti così, spiegano i commercialisti, si resta in piedi per cinque, forse sei mesi, dopo di che arriva il momento di tirare una riga e chiudere bottega. «Francamente - continua - noi abbiamo intavolato una trattativa con il proprietario del locale per l'affitto. Cerchiamo un modo per poter sopravvivere entrambi, ci si guarda negli occhi e si affronta la situazione. Se non cede? Beh, onestamente vedo difficile poter proseguire con questi chiari di luna». «C'è un problema che si chiama smart working - dice Michele, titolare dei bar Dersut e Sale e Zucchero in piazza delle Istituzioni, nel cuore del centro Appiani - tanti uffici hanno la gente a casa, oppure lavorano a rotazione. Rispetto a prima diciamo che si lavora al 35%, una miseria. E dire che noi abbiamo due terrazze grandi per soddisfare la clientela che preferisce stare all'aria aperta piuttosto che dentro; ma all'Agenzia delle Entrate hanno deciso di andare lunghi con il lavoro intelligente almeno fino alla fine dell'anno, all'Agenzia di Riscossione si parla di settembre, le banche hanno metà del personale in telelavoro da casa e in queste condizioni la nostra clientela è evaporata e noi restiamo aperti per pagare le spese e aspettare che passi». E aggiunge: «Lo smart working è però solo un pezzo del puzzle. La verità è che tanti clienti hanno ancora paura e soprattutto mancano certezze sul futuro e soprattutto i soldi. Da noi si mangia con poco ma anche quel poco, oggi, fa la differenza. Se è un trend o una ripartenza lenta ce lo diranno i prossimi giorni, certo è che restare aperti adesso è da eroi».

E IL CENTRO STORICO

Non va meglio a chi gestisce una attività in centro storico. «Non c'è lavoro, punto - attacca Simone Stocco, del bar Manin - noi abbiamo sofferto un calo di circa il 60%. Va bene, se così si può dire, l'asporto, cioè i nostri clienti si sono abituati a mangiare un panino in ufficio e a evitare il bar. Prima il take away rappresentava il 5% del nostro incasso di una giornata, oggi siamo arrivati 50%. Ma intanto ci sono le spese che corrono, in primis il costo dell'affitto. Noi abbiamo una gestione casalinga, siamo io e mio fratello Marco e per ora tiriamo avanti ma se avessimo del personale francamente non so come ce la si potrebbe fare». «La nostra riduzione è del 70%, senza tanti giri di parole, comprensiva degli introiti delle serate - dice Mirella Trentinaglia, la titolare della pizzeria ristorante Da Roberto - lo smart working ci sta uccidendo ma io non sottovaluto neppure la crisi di liquidità. Perché? Prendete i miei dipendenti, tutte persone che hanno una famiglia, un mutuo di pagare. A parte tre persone che sono in cassa integrazione e i soldi li devono ancora vedere dopo due mesi dall'inizio di questo inferno. Per noi è un colpo senza precedenti, io devo ancora fare i conti al centesimo ma la ripartenza per il settore della piccola ristorazione è oramai diventato una questione di vita o di morte».

Denis Barea

