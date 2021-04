Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DOSSIERBELLUNO Non sarà proprio una ripartenza. La metà dei ristoratori, nel Bellunese, terrà le serrande abbassate. Al meteo, d'altra parte, non si comanda. Davanti alle temperature ancora rigide e tutt'altro che primaverili di questi giorni non c'è bisogno economico né desiderio di tornare al lavoro che tenga: pranzare all'aperto a fine aprile nel Bellunese è da temerari e i ristoratori no, non se la sentono di tentare. Basta...