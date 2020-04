LA PROTESTA

BELLUNO I ristoratori vogliono riaprire i loro locali, per ricominciare a lavorare. E c'è chi alza la voce, per farsi sentire, anche con un gesto simbolico: la sera di martedì 28 aprile, alle 21, accenderà tutte le luci e apparecchierà una tavola imbandita, all'esterno. Poi scatterà una foto, per dare visibilità all'iniziativa, che si sviluppa in tutta Italia, promossa dalla pagina Ho.Re.Ca. presentata anche nelle reti televisive nazionali. Infine coinvolgerà il sindaco, che trasmetta la protesta a Roma, che faccia sentire le lamentazioni di una categoria che teme per il proprio futuro, in vista di una stagione turistica estiva quanto mai incerta. C'è chi lo ha già annunciato, ristoratori di Cortina e Cibiana. Per ora nessuno a Belluno.

CORTINA

Per Cortina l'iniziativa è di Marco Verzi, titolare del ristorante Ospitale e della Capanna Tondi, sul Faloria, e di Nicolò Zardini, del ristorante El Zoco: «Abbiamo un ruolo importante nel settore turistico italiano e crediamo di dover far sentire il nostro disappunto, in questo momento». All'indomani del flash mob di martedì sera, nella mattinata di mercoledì 29 aprile, i ristoratori ampezzani vogliono consegnare simbolicamente le chiavi dei loro locali al sindaco Gianpietro Ghedina, davanti al municipio, affinché diventi un tramite della loro protesta: «Tutto questo vuole essere soltanto un modo per far sentire la nostra voce e far capire che con i decreti che stanno proponendo sarà impossibile una riapertura». Le difficoltà degli operatori turistici della conca saranno al centro dei lavori della commissione consiliare temporanea, approvata nel consiglio di giovedì scorso, composta da quattro persone, due per la maggioranza e due per la minoranza. Oltre agli aspetti sanitari di emergenza, questo organismo valuterà le questioni sociali ed economiche, conseguenza della pandemia.

CIBIANA

A Cibiana aderirà alla protesta il Taulà dei Bos di Federico Vicentini. Il titolare confessa: «Queste settimane ci hanno messo in ginocchio: le tasse sono state solo rinviate a maggio, la cassa integrazione non si sa quando verrà pagata»

BELLUNO

Non ci saranno flash mob, di contro, nel bellunese. O, almeno, i ristoratori contattati hanno detto di non sapere nulla dell'iniziativa e di non essersi preparati ad aderirvi. Alcuni si sono dati alle consegne a domicilio per cercare di tamponare le perdite. Qualche titolare di bar ha iniziato a portare i caffè agli uffici.

Marco Dibona

Alessia Trentin

