Risse tra profughi, chiuso il kebab

IL PROVVEDIMENTOPORDENONE Tarik Mahmmud continua a leggere il documento che il vicequestore Pier Giovanni Rodriquez gli ha appena consegnato. Muhammad Sarfraz, il dipendente che sforna cibi speziati e kebab al Rayan Pizza & Kebab di via Mazzini ha appena abbassato la serranda: non potrà rialzarla se non fra 20 giorni. Così ha deciso il questore Marco Odorisio adottando un provvedimento a cui gli esercenti pordenonesi sono poco avvezzi. L'attività è stata sospesa per 20 giorni sulla base dell'articolo 100 del Tulps, il Testo unico delle...