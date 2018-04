Rissa tra giovani, treno regionale bloccato per più di un'ora

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA Dopo una giornata di passione a causa dell'invasione dei 95mila e il blocco di diversi treni nel pomeriggio per un guasto elettrico, ieri sera ci mancava la rissa. La scintilla è scattata a bordo del treno partito alle 19.57 da Santa Lucia per Bassano. Il treno si è fermato alla stazione di Maerne e non è ripartito a causa di una rissa scoppiata tra due gruppi di giovani italiani tra i 20 e i 25 anni che se le stava dando di santa ragione. Il capotreno, dopo aver fermato il convoglio, è riuscito - aiutato da un gruppo di amici dei...