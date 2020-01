Rissa con un coetaneo dopo mezzanotte È di un diciottenne il primo Daspo 2020

VENEZIA Il primo Daspo dell'anno ha come destinatario un neo diciottenne veneziano che per due giorni - fino a stamattina, quando è scaduto il provvedimento della Polizia locale - non ha potuto avvicinarsi all'area di San Marco e a campo Santi Filippo e Giacomo. Lì infatti, con la mezzanotte e il 2019 archiviati da un quarto d'ora, era stato pizzicato a darsele di santa ragione con un ragazzo di poco più giovane di lui. Quando gli agenti della Polizia locale in servizio nella notte di San Silvestro hanno visto la scena e la scazzottata tra i due ragazzi, sono intervenuti subito. I due giovani erano ubriachi e non era chiaro nemmeno il motivo per il quale erano arrivati alle mani dopo aver festeggiato l'arrivo del 2020.

Dopo averli divisi, gli agenti hanno accompagnato il più giovane al Pronto soccorso dell'ospedale civile dal momento che perdeva sangue per via del pestaggio subito. Il maggiorenne invece è stato portato al comando della Polizia locale dove si è visto consegnare mano il Daspo urbano introdotto a giugno 2019 dal Comune. Il suo, con la mezzanotte passata da un quarto d'ora, è stato il primo Daspo dell'anno. Essendo residente in città era impossibile applicare nei suoi confronti quanto previsto dal Regolamento in caso di violazioni a Venezia, ovvero l'allontanamento per 48 ore da tutto il centro storico: al ragazzo è stato vietato il ritorno sul luogo del misfatto e nell'area marciana. (n.mun.)

