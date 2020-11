Rispondere all'emergenza sanitaria attraverso importanti azioni legate alle esigenze turistiche del territorio. È quanto sta mettendo in atto il Comune di Malborghetto - Valbruna che ha deciso di non farsi frenare dalla pandemia, proseguendo in una serie di attività di rilancio della zona. Gli interventi più importanti riguardano la pista da fondo Piero Di Lenardo della Val Saisera. A Malborghetto prosegue anche la ristrutturazione di casa Palinc, la struttura risalente alla fine del 700 che già negli anni scorsi era stata sottoposta a un intervento di manutenzione straordinaria. L'obiettivo, come confermato da Preschern, è quello di cambiare il meno possibile la struttura originaria così da farne una nuova attrattiva del paese. «La fatica di seguire i progetti e i lavori mi viene ripagata da un risultato che mi soddisfa e che mi fa stare in pace con la mia coscienza. Ho fatto recuperare anche le vecchie mangiatoie della stalla, che farò rimontare».

È in via di completamento anche l'Advent Pur, il nuovo sentiero dell'avvento che si snoderà per due chilometri lungo la piana di Valbruna. Un percorso tra gli alberi dove a farla da padrona sarà il classico clima natalizio tra sculture e sagome delle

Gualtieri a pagina VI

© RIPRODUZIONE RISERVATA