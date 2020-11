Il commercio fa i conti con la pandemia e le conseguenti ordinanze. Preoccupazione ma anche voglia di guardare avanti con fiducia. «Rispettiamo le regole, solo così potremmo salvare il Natale». È un appello accorato quello del presidente di Ascom Belluno Paolo Doglioni. Al termine del primo fine settimana dopo l'ultima stretta del governatore Zaia, il rappresentante dei commercianti invita a non mollare e tenere lo sguardo fisso avanti verso l'obiettivo di dicembre. «Se utilizziamo correttamente le mascherine, se manteniamo le distanze e rispettiamo tutte le disposizioni spiega e ricorda , allora i numeri si abbasseranno e avremmo qualche speranza di poter lavorare a Natale. Io sono ottimista, le voci che circolano sull'immissione in commercio di un vaccino per i primi mesi del prossimo anno lasciano ben sperare». Un fine settimana, comunque, segnato da una curva in discesa per quanto riguarda la presenza di persone in centro città: l'hanno raccontato i commercianti sabato e lo conferma Ascom oggi. Il mercato è chiaramente un'attrattiva importante per il capoluogo e l'assenza dei banchi si è fatta sentire, come c'era da immaginare. «Ma si sta lavorando per arrivare ad una quadra assicura il direttore, Luca Dal Poz -, per assicurare il ritorno dei mercati in provincia nel pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinanza. Ci sono solo un paio di mercati dove resta qualche problema, ma stiamo risolvendo». Per Doglioni la pandemia mette ancora una volta in luce il grande punto debole del centro storico di Belluno. «Se ci fossero residenti - commenta - anche questo momento di difficoltà sarebbe meno percepito dai commercianti».A.Tr.

