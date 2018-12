CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

RISPARMIOVENEZIA I due leader del governo cantano vittoria, le associazioni dei risparmiatori s'interrogano sulla reale portata del fondo per i truffati delle banche scoprendo che in lizza per un rimborso ci sono anche i 20mila soci di Bcc Crediveneto e Bcc Padovana. E il Pd solleva dubbi: Etruria, Chieti, Ferrara e Marche potrebbero essere escluse.«Truffati dalle banche: 1,5 miliardi per risarcirli, quindici volte in più dei precedenti governi», così il vice premier Matteo Salvini in diretta Facebook. «Non è vero che sono esclusi quelli...