«Stiamo mandando una lettera ai sindaci che producano degli elenchi di soggetti da poter vaccinare se ci avanzassero dosi a fine giornata», spiega il dottor Luca Sbrogiò, direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3. Il problema è semplice: dall'inizio della campagna vaccinale ogni giorno una manciata di fiale resta inutilizzata. Si tratta di meno di una decina di vaccini per ogni sede di somministrazione ma quelle dosi ormai scongelate di Pfizer o Moderna andrebbero buttate: impossibile riportarle a -80 gradi percorrendo al contrario la catena del freddo. Da qui la necessità di usarle. Fino ad adesso venivano utilizzate delle liste di sostituzione composte da persone che appartengono ad associazioni impegnate nel lavoro in ospedale o venivano vaccinatigli accompagnatori dei grandi anziani e dei soggetti fragili. Ma serve un piano ed ecco allora l'idea di scrivere ai sindaci chiedendo di indicare nomi di persone che lavorano per la comunità che sono a rischio contagio, e che sono disponibili a raggiungere in breve la sede vaccinale per la somministrazione. Intanto si sta anche pensando alla prenotazione della vaccinazione in farmacia.

