Rischio soffocamento, corsi dell'Ulss a portata di vacanzieri

LA CAMPAGNASOTTOMARINA La prevenzione non va in vacanza. L'Ulss 3 Serenissima è in prima linea per insegnare a salvare la vita a bambini e lattanti con le vie aeree occluse da un piccolo gioco o, come spesso accade, da del bolo alimentare. Ieri mattina allo stabilimento balneare Bagni Arcobaleno gli operatori sanitari della Pediatria e del pronto soccorso dell'ospedale davanti a una cinquantina di donne (neo mamme, in dolce attesa e nonne) hanno spiegato con scrupolosità tutte le manovre per salvare la vita. «La tempestività come ha...